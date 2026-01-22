Olay, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 6 katlı apartmandaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Güllü’nün cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi.

Kızı Tutuklandı, Arkadaşına Ev Hapsi

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu belirlenen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da polis ekiplerince yakalanarak Yalova’ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı

Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi

Eski Sevgiliye ‘Azmettirme’ Suçlaması

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Sürüyor

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, adli sürecin yapılacak değerlendirmeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.