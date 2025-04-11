Maç saat 16.00’da başlayacakken, Göztepe’de sakatlıkları süren bazı oyuncular bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Orta saha oyuncuları Solet, Miroshi ve Ahmed Ildız, sol bek Djalma Silva ve stoper Koray’ın yanı sıra Japon orta saha oyuncusu Matsuki de sarı kart cezalısı olarak takımda yer almayacak. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman karşılaşması öncesinde galip gelerek galibiyet hasretini sonlandırmak istediklerini belirtti.

Bu sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçı 2-0’lık skorla kazanan Göztepe, moral bulmak adına aynı başarıyı Konya’da da tekrarlamak istiyor. Bu maç öncesinde Göztepe, 39 puanla 7. sırada yer alırken, 34 puanlı Konyaspor 12. sırada bulunuyor.

Göztepe’nin Konyaspor deplasmanından alacağı galibiyet, hem takımın moral kaynağı olacak hem de Süper Lig’deki üst sıralara çıkma adına önemli bir adım olarak değerlendirilecek.