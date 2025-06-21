Kararlara göre;

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Cem Erdem getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu , MHP'den"Terörsüz Türkiye İçin Büyük Adım! İçeriği Görüntüle

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Mesut Türkay ,

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine Osman Kılınçel ve Nurettin İnce ,

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Barbaros Murat Köse ,

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) yönetim kurulu üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil ,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Çağlar Kaya ,

Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Fatih Gökyurt atandı.

Bunun yanı sıra, Ticaret Bakanlığı’nda yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 23 ticaret müfettiş yardımcısı, ticaret müfettişliği görevine atandı.

Bu atamalarla birlikte, kamu yönetiminde birçok stratejik kurumda yeni dönem başlamış oldu.