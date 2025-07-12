Predator ve DS Billiards tarafından desteklenen başarılı sporcu, turnuva boyunca gösterdiği performansla Türk bayrağını bir kez daha uluslararası arenada dalgalandırdı.

Zorlu Rakipleri Geride Bıraktı

Gökhan Salman, son 32 turunda yer aldığı grubu 3 galibiyetle namağlup tamamladı. Gruptaki rakipleri arasında bir diğer Türk sporcu Tayfun Taşdemir, Alman efsane Martin Horn ve Güney Koreli M.J. Cha yer aldı.

Son 16 turunda bir başka Türk temsilcimiz Berkay Karakurt ile karşılaşan Salman, maçı 50-43 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Finalde Zafer, Yarı Finalde Talihsizlik

Çeyrek finalde dünya bilardosunun önemli isimlerinden Frederic Caudron’u 50-44 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde ise Güney Koreli yıldız Cho Myoung Woo ile karşılaştı ve elenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Dünya Kupası 3 Bant Bilardo Sonuçları:

1’inci: Cho Myoung Woo (Güney Kore)

2’nci: Jeremy Bury (Fransa)

3’üncü: Gökhan Salman (Türkiye)

3’üncü: Marco Zanetti (İtalya)

Türk Bilardosuna Yeni Bir Başarı

Bu önemli başarıyla Gökhan Salman, Türk bilardosunun yükselişini bir kez daha dünya sahnesine taşıdı. Bronz madalya, hem kişisel kariyerinde hem de Türkiye adına büyük anlam taşıyor.