Karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Yoğun ilgi, taraftarların yeni sezon öncesi takımlarına olan desteğini bir kez daha gösterdi.

Beşiktaş Hazırlık Maçlarında Yoluna Devam Ediyor

İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde sürdürülen kamp, genç oyuncuların performansı açısından da dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın Hazırlık Maçı Takvimi:

13 Temmuz Cumartesi

18.00 – Beşiktaş vs. FC Admira Wacker

Datenpol Arena (Avusturya)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 – Beşiktaş vs. Wolfsberger AC

Alpenstadion Kapfenberg

17 Temmuz Perşembe

19.30 – Beşiktaş vs. Petrzalka 1898

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Yeni Sezon Öncesi Kritik Prova

Beşiktaş, bu hazırlık maçlarında yeni transferlerin takıma adaptasyonunu test ederken, genç oyuncuların da A takım seviyesindeki performansları değerlendirilecek. Teknik heyetin gözü hem fiziksel hem de taktiksel gelişim göstergelerinde olacak.