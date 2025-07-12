Karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Yoğun ilgi, taraftarların yeni sezon öncesi takımlarına olan desteğini bir kez daha gösterdi.
Beşiktaş Hazırlık Maçlarında Yoluna Devam Ediyor
İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde sürdürülen kamp, genç oyuncuların performansı açısından da dikkat çekiyor.
Beşiktaş’ın Hazırlık Maçı Takvimi:
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13 Temmuz Cumartesi
18.00 – Beşiktaş vs. FC Admira Wacker
Datenpol Arena (Avusturya)
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16 Temmuz Çarşamba
19.30 – Beşiktaş vs. Wolfsberger AC
Alpenstadion Kapfenberg
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17 Temmuz Perşembe
19.30 – Beşiktaş vs. Petrzalka 1898
Ergo Arena
Yeni Sezon Öncesi Kritik Prova
Beşiktaş, bu hazırlık maçlarında yeni transferlerin takıma adaptasyonunu test ederken, genç oyuncuların da A takım seviyesindeki performansları değerlendirilecek. Teknik heyetin gözü hem fiziksel hem de taktiksel gelişim göstergelerinde olacak.