Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye, gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın, yeni bir gündür; tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.” dedi.

Türk ve Kürt kardeşlerimizin kucaklaşma günü olduğunu vurgulayan Erdoğan, metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin acısının yürekleri dağladığını ifade etti.

"Bundan 47 yıl önce, 14 Ağustos 1984’te, Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini gerçekleştirdi. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı.

Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılarını sürdürdü. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanmaya devam edecek.

Vatan toprağını kanıyla sulayan, al bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacaktır."

"1984’teki ilk eylemden sonra terör, Türkiye’de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi geçti. Hepsi de 'terörün kökünü kazıyacağız' dedi. Ancak faili meçhuller, beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler gibi yanlış uygulamalar yapıldı. Bu uygulamalar terörü bitirmek yerine büyüttü.

Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye, bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük zararlar verildi."

"Biz, terörle mücadele için silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık.

Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük.

Ve dün, örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim düzenleyerek silahlarını bıraktığını ilan etti."