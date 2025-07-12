"Hedef Süper Lig'de kalıcı olmak"
"Hedef Süper Lig'de kalıcı olmak"
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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunma hattını güçlendirdi. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Cardiff City’de geçiren Yunan stoper Dimitrios Goutas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Yunanistan’da Skoda Xanthi ile başlayan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı; Olympiakos, Kortrijk, St. Truiden, Lech Poznan, Atromitos, Sivasspor ve son olarak Cardiff formalarını giydi. 410 resmi maçta görev alan Goutas, Türkiye’de Sivasspor formasıyla çıktığı 84 karşılaşmada 5 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Dimitrios Goutas’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi