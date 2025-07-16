Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği, yeni sezonda kalıcı olma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Salim Manav’ın haberine göre, Gençlerbirliği, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha’da oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Türkiye’ye Yabancı Değil

28 yaşındaki Onyekuru, daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla Süper Lig’de mücadele etti. Türkiye kariyerinde 94 maçta görev aldı; bu süreçte 30 gol atıp 15 asistlik performans gösterdi.

Genel Kariyer Performansı

Profesyonel kariyerinde toplam 262 maça çıkan Onyekuru, 82 gol ve 27 asistlik katkısıyla hücum hattında dikkat çeken bir grafik çizdi.

Başkent ekibi, deneyimli oyuncunun transferiyle hücum gücünü artırmayı hedefliyor.