Ramazan Bayramı nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a kadar uzatıldı. Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri olan gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor. Diğer yandan, gayrimenkul sahiplerinin de kira gelirleri üzerinden beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabiliyor.

Konutlarından 33 bin liradan fazla kira geliri elde edenler vergi ödeyecek

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin de 7 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermesi gerekiyor.

Bu kapsamda konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Beyannameyi zamanında vermeyene özel usulsüzlük cezası

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

2024 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.