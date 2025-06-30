Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara’da gece devriyesine çıkan Atlı Polis Timlerini tanıttı. “Geceler Bizimdir!” notuyla yayımlanan gönderide, karanlık çöktüğünde de güvenliğin sağlandığı vurgulandı.

Ankara’nın merkezinde görev yapan atlı polislerin gece devriyesine ait görüntüler büyük ilgi gördü. Emniyet yetkilileri, vatandaşın huzur ve güvenliği için özellikle akşam saatlerinde bu tür ekiplerin aktif olarak sahada olduğunu belirtiyor.

Paylaşım kısa sürede birçok kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.