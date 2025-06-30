Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görüşmede, İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris’in durumunu gündeme getiren Macron, bu kişilerin tutukluluklarının sona erdirilmesini ve İran'da bulunan Fransız vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti..

Macron, İran'a Çağrı: "Ateşkes Sürdürülmeli"

Macron, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek İran'a yönelik bir dizi çağrıda bulundu. Gazze ve Orta Doğu'daki ateşkesin sürdürülmesini isteyen Macron, nükleer ve balistik füze programlarının yeniden uluslararası platformda ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kalması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) ülkedeki çalışmalarına tam şeffaflıkla devam edebilmesi çağrısında bulundu.

Macron, açıklamasının sonunda bu hedeflere ulaşmak için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti.