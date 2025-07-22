Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, gözünü Bundesliga’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Enzo Millot’un transferi için temaslara başladı.

18 Milyon Euro’luk Fesih Bedeli Ödenecek

2002 doğumlu Fransız futbolcu Enzo Millot’un sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro’luk fesih maddesini ödemeye hazırlanan Galatasaray, genç oyuncuyu geleceğe dönük bir yatırım olarak değerlendiriyor. 12+2 yabancı kuralı kapsamında da avantaj sağlayan transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Geçmişte de Gündemdeydi

Millot, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Galatasaray’ın radarına girmiş ancak oyuncu teklife sıcak bakmamıştı. Bu kez hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de cazip maaş teklifi, genç yıldızın kararını değiştirmek üzere.

İstatistiklerle Güven Veriyor

2024–25 sezonunda Stuttgart formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Millot, 12 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.