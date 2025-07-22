Antrenman dinamik ısınmayla başlarken, futbolcular üç gruba ayrılarak 8’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Hazırlık kampında Admira Wacker ile oynanan maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo, bugünkü antrenmanda yer almadı. İtalyan futbolcunun son durumu yakından takip ediliyor.

Galatasaray, hazırlık kampının son maçında yarın TSİ 20.30’da Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekip Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.