Liverpool’un Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, İspanya’nın Zamora bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Jota’nın yanı sıra kardeşi André Silva da aynı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, aracın yoldan çıkarak alev alması sonucu meydana geldi. Jota ve kardeşinin ani vefatı, futbol camiasında derin üzüntü yarattı.

2020 yılında Wolverhampton Wanderers'tan Liverpool’a transfer olan Jota, Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza atmıştı. Liverpool formasıyla 182 maçta 65 gol atan ve 26 asist yapan Jota, Portekiz Milli Takımı’yla da UEFA Uluslar Ligi zaferi yaşamıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz ay nişanlısı Rute Cardoso ile evlenen ve üç çocuk babası olan Jota’nın vefatı, spor dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı.