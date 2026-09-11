Trafik ışıkları neden kırmızı, sarı ve yeşil?

Trafik ışıklarında kırmızı, sarı ve yeşil renklerin kullanılması rastgele belirlenmiş bir tercih değildir. Bu renkler sürücülere ve yayalara farklı trafik talimatlarını hızlı ve kolay şekilde aktarmak için standartlaştırılmıştır. Renklerin birbirinden belirgin olması, farklı yaş ve görüş koşullarındaki insanların sinyali daha kolay algılamasına yardımcı olur.

Şehir içinde araç kullanırken veya karşıdan karşıya geçerken gördüğümüz trafik ışıkları, ulaşımın düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesini sağlayan en temel sistemlerden biridir. Her rengin kendine ait bir anlamı vardır ve sürücünün ne zaman durması, beklemesi veya hareket etmesi gerektiğini bildirir. Peki neden özellikle kırmızı, sarı ve yeşil renkler tercih ediliyor?

