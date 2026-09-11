WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden uygulamayı kullanmak mümkün mü?

WhatsApp kullanırken çevrimiçi olduğunuzun diğer kişiler tarafından görülmesini istemiyorsanız, uygulamanın gizlilik ayarları üzerinden bu görünürlüğü sınırlandırabilirsiniz. WhatsApp'ta çevrimiçi durumu, son görülme bilgisi ve okundu bilgileri gibi seçenekler kullanıcıların uygulamadaki görünürlüğünü kontrol etmesine yardımcı oluyor. Doğru ayarlar kullanıldığında WhatsApp'ı kullanırken çevrimiçi olduğunuz bilgisini belirli kişilerden veya genel olarak diğer kullanıcılardan gizlemek mümkün olabilir.

WhatsApp'ta çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcıların bunun için üçüncü taraf uygulamalara veya farklı yöntemlere başvurmasına gerek olmayabilir. Uygulamanın kendi gizlilik seçenekleri içerisinde çevrimiçi durumunun kimler tarafından görülebileceğini belirlemeye yarayan ayarlar bulunuyor. Ancak bu ayarların değiştirilmesi, bazı diğer gizlilik bilgilerinin görüntülenmesini de etkileyebilir. Bu nedenle seçeneklerin ne anlama geldiğini bilerek hareket etmek önemli.