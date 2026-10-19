QZENS Gallery’de İtalyan tasarımı espresso ve cazla buluştu

Ankara’da 1 Ekim 2026 akşamı, tasarım sohbetlerine espresso ve caz eşlik etti. QZENS Gallery’nin Beytepe’deki mekânında gerçekleşen “Espresso & Design”, İtalyan mobilya tasarımıyla kahve kültürünü yan yana getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; akşamın odağında, Calia Italia’nın form ve konfor anlayışını yansıtan koltuk koleksiyonları vardı. Davetliler, sergilenen tasarımları yakından inceleyerek markanın farklı yaşam alanlarına ve kişisel tercihlere uyarlanabilen seçeneklerini keşfetti. Calia Italia, koleksiyonlarında 100’den fazla model ile 400’ün üzerinde deri ve kumaş seçeneği sunuyor.

Bir koltuğun formu kadar onu tamamlayan dokunun da yaşam alanının karakterini belirlemesi, koleksiyonların sunduğu kişiselleştirme seçeneklerini öne çıkarıyor. Deri ve kumaş alternatifleri, aynı tasarımın farklı mekânlarda farklı ifadeler kazanmasına olanak tanıyor.

Baristaların hazırladığı espressolar, kahve bazlı kokteyller ve tadımlar, akşamın lezzet tarafını oluşturdu. Sinem İslamoğlu Trio’nun canlı caz performansı eşliğinde süren tasarım sohbetleri, davetin programını tamamladı. “Espresso & Design”, QZENS Gallery’nin mobilyayı sanat, mimarlık ve gündelik yaşamla birlikte ele alan yaklaşımını da yansıttı. Sergilenen koleksiyonların çevresinde şekillenen sohbetler, mekânın tasarım profesyonelleri için bir paylaşım alanı olma yönünü öne çıkardı.

CALİA ITALİA FIRSAT GÜNLERİ 1 KASIM’A KADAR SÜRÜYOR

Davetle başlayan Calia Italia Fırsat Günleri, 1 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında devam ediyor. Kampanya kapsamında, mağazada sergilenen veya markanın web sitesi üzerinden seçilecek tüm Calia Italia koltuk modellerinde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Koleksiyonları yakından incelemek isteyenler, kampanya boyunca QZENS Gallery Beytepe’yi ziyaret edebiliyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.