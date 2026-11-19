2. Zir Vadisi Mağara Evleri: Kayaların arasındaki tarihi keşif

Sincan'ın Yenikent çevresinde bulunan Zir Vadisi Mağara Evleri, Ankara'nın daha az bilinen tarihi ve doğal noktaları arasında yer alıyor. Kayalık yamaçlara oyulmuş mağara ve kaya mekânlarıyla dikkat çeken bölge, doğa ve tarih meraklıları için farklı bir keşif imkânı sunuyor. Vadinin doğal dokusu, fotoğraf çekmek isteyenler için de dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.