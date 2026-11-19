Şehrin içinde kısa bir gezi yapmak veya hafta sonunu farklı bir noktada değerlendirmek isteyenler için Ankara'nın az bilinen ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekebilecek 6 durağını bir araya getirdik.
1. Dikmen Vadisi: Şehrin ortasında yeşil bir kaçış
Çankaya'da bulunan Dikmen Vadisi, Ankara'nın yoğun kent yaşamından uzaklaşmadan doğayla buluşmak isteyenlerin tercih edebileceği alanlardan biri. Göletleri, şelaleleri, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çeken vadi, özellikle doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenlere farklı kareler sunuyor.
2. Zir Vadisi Mağara Evleri: Kayaların arasındaki tarihi keşif
Sincan'ın Yenikent çevresinde bulunan Zir Vadisi Mağara Evleri, Ankara'nın daha az bilinen tarihi ve doğal noktaları arasında yer alıyor. Kayalık yamaçlara oyulmuş mağara ve kaya mekânlarıyla dikkat çeken bölge, doğa ve tarih meraklıları için farklı bir keşif imkânı sunuyor. Vadinin doğal dokusu, fotoğraf çekmek isteyenler için de dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.
3. Çubuk-1 Barajı: Cumhuriyet tarihinden doğaya uzanan manzara
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Çubuk-1 Barajı, hem tarihi geçmişi hem de doğal manzarasıyla öne çıkıyor. Cumhuriyet döneminin önemli yatırımları arasında yer alan baraj ve çevresinde oluşturulan rekreasyon alanı; yürüyüş, dinlenme ve fotoğraf çekimi için tercih ediliyor. Göl manzarası ve çevresindeki yeşil alanlar, şehirden uzaklaşmadan nefes almak isteyenlere alternatif oluşturuyor.
4. Ankara Kalesi: Başkenti tepeden izleyin
Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi, tarihi dokusu ve şehre hâkim konumuyla Başkent'in en etkileyici manzara noktalarından biri. Kale çevresindeki dar sokaklar, geleneksel Ankara evleri ve tarihi surlar ziyaretçilere geçmişe uzanan bir gezi deneyimi yaşatıyor. Özellikle kale surlarından izlenebilen Ankara manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
5. Roma Hamamı: Ankara'nın binlerce yıllık geçmişine yolculuk
Ulus'ta bulunan Roma Hamamı Örenyeri, Ankara'nın tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için dikkat çeken duraklardan biri. Roma döneminden günümüze ulaşan yapı kalıntıları, sütunlar ve arkeolojik alanıyla öne çıkan örenyeri, ziyaretçilerine açık havada tarih gezisi yapma imkânı sunuyor.
6. Atakule: Ankara manzarasına farklı bir açıdan bakın
Çankaya'da yükselen Atakule, Ankara'yı yüksekten izlemek isteyenlerin tercih edebileceği simge yapılardan biri. Seyir terasından görülebilen geniş şehir manzarası, özellikle gün batımında fotoğraf çekmek isteyenlere farklı bir atmosfer sunuyor. Başkentin modern yüzünü panoramik açıdan görmek isteyenler için Atakule, gezi rotasının dikkat çeken durakları arasında yer alıyor.
Ankara'da keşfedilecek bu 6 nokta, Başkent'in yalnızca kalabalık caddelerden ve alışveriş merkezlerinden ibaret olmadığını gösteriyor. Tarihi yapıları, doğal alanları ve şehir manzaralarıyla öne çıkan bu rotalar, hafta sonu farklı bir Ankara keşfi yapmak isteyenlere alternatif sunuyor.