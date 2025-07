Gök bilimciler, ‘Ammonite’ın, Neptün’ün ötesinde yer alan ve 'Trans-Neptunian Object (TNO)' olarak sınıflandırılan bir cisim olduğunu bildirdi. ‘Ammonite’ın yörüngesinin eliptik olmasının, onu özel kıldığını belirten bilim insanları, bu özelliğiyle, ‘Ammonite’ın 'Sedna' gibi yalnızca üç benzeri daha bulunan ‘Sednoid’ grubuna dahil edildiğini duyurdu. 'Sednoid’ler, Güneş’e en yakın geçiş noktaları (perihelion) 60 astronomik birimin (au) çok üzerinde olan nadir nesneler olarak açıklanıyor.

Astronomlar, bu nesnelerin yörüngelerini açıklamak için ‘Gezegen Dokuz’ adını verdikleri, henüz keşfedilmemiş büyük bir gezegenin varlığını öne sürüyor. Ancak 'Ammonite’ın yörüngesi, mevcut 'Sednoid’lerden farklılık gösteriyor. Araştırmacılara göre bu durum, 'Gezegen Dokuz' hipotezini daha da karmaşık hale getiriyor. 'Ammonite’ın yörüngesi, bilgisayar simülasyonlarına göre Güneş Sistemi’nin oluşumundan bu yana, yaklaşık 4,5 milyar yıldır kararlı bir şekilde seyrediyor. Nesne ilk kez 2023 yılında ‘Subaru Teleskobu’yla tespit edildi, fakat kesin tanımlama 2024’te Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu ve arşiv verileriyle doğrulandı. Keşif, ‘FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy)’ adlı gözlem programı kapsamında yapıldı. Program, Güneş Sistemi’nin uzak bölgelerindeki buzul nesneleri araştırmayı amaçlıyor.

‘Ammonite’, şimdiye kadar gözlemlenememiş bir yörünge bölgesinde yer alıyor. Bu bölge, gök bilimcilerin ‘q-gap’ adını verdiği ve neden boş kaldığı bilinmeyen bir yörünge aralığını temsil ediyordu. Araştırmanın yazarlarına göre, ‘Ammonite’ bu boşluğu doldurarak önemli bir eksik halkayı tamamladı.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Yukun Huang, ‘Ammonite’ın yörüngesinin diğer Sednoid’lerle uyuşmamasını, ‘Gezegen Dokuz’un varlığını sorgulayan bir durum olabileceğini söylüyor. Huang, bu nesnelerin oluşumunda, zamanında Güneş Sistemi’nde bulunan ama sonra dışarı atılan bir gezegenin etkili olabileceğini belirtiyor.