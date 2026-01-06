Türkiye iş dünyası, Demirören Holding’in önde gelen isimlerinden Fikret Tayfun Demirören hakkında verilen iflas kararıyla sarsıldı. Peki, Fikret Tayfun Demirören kimdir? Demirören Holding iflas mı etti? İşte mahkeme kararının detayları ve sürece dair tüm merak edilenler.

5 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören hakkında resmi olarak iflas kararı verdi.

Fikret Tayfun Demirören Kimdir?

Demirören Holding’in kurucusu merhum Erdoğan Demirören’in en küçük oğlu olan Fikret Tayfun Demirören, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Finans Bölümü'ndeki eğitiminin ardından İngiltere’de eğitimini tamamlayan Demirören, 1996 yılından bu yana aile şirketi olan Demirören Holding bünyesinde enerji, medya ve inşaat gibi pek çok farklı sektörde yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Tayfun Demirören aynı zamanda, Beşiktaş JK ve TFF eski başkanı Yıldırım Demirören’in kardeşidir.

Tayfun Demirören Neden İflas Etti? Süreç Nasıl Gelişti?

Tayfun Demirören’in şahsi iflasına giden süreç, aslında 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan hukuki sorunlara dayanıyor. İşte adım adım iflas süreci:

Karşılıksız Çek Krizi: 2024 yılında piyasaya sürülen yaklaşık 66 milyon 770 bin TL tutarındaki karşılıksız çekler nedeniyle Demirören hakkında davalar açıldı. Tutuklama ve Tahliye: Şubat 2025'te karşılıksız çek suçlamasıyla tutuklanan Demirören, borcun ödenmesinin ardından 16 Şubat 2025’te tahliye edilmişti. Mahkeme Kararı: İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Aralık 2025 tarihli kararıyla Fikret Tayfun Demirören’in şahsi iflasının açılmasına hükmetti. Karar, Ocak 2026 başında ilan.gov.tr üzerinden resmen duyuruldu. Mikare Gayrimenkul’ün İflası: Sadece şahsi iflas değil, Tayfun Demirören’e ait olan Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar A.Ş. hakkında da iflas kararı verildi.

Demirören Holding İflas mı Etti?

En çok merak edilen sorulardan biri de holdingin genel durumudur. Holding kanadından yapılan açıklamalarda, söz konusu iflas kararının Tayfun Demirören’in şahsi ticari faaliyetleri ve kendisine ait müstakil şirketiyle ilgili olduğu vurgulandı.

Not: Demirören Holding'in Ziraat Bankası'na olan medya grubu kredileriyle ilgili yapılandırma süreçleri devam etmekte olup, bu şahsi iflas kararının holdingin tüzel kişiliğini doğrudan bağlamadığı ifade edilmektedir.