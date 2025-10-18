Tekstil atölyesinin çatısı alev alev yandı
Sahil Güvenlik'e 16 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Boncuklu Koyu'nda bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ortak operasyon düzenlendi. Karada yapılan aramalarda, Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 29'u çocuk, toplam 59 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA