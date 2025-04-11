Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, satış işlemi kulübün sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu satışla birlikte, kulübün Futbol A.Ş.’deki sahip olduğu pay oranı %62,27’ye düştü. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübün finansal durumunu güçlendirmeyi ve Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçları kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, hisse satışından elde edilen gelirle borçlarının ödenmesi konusunda önemli bir adım atarken, her zaman olduğu gibi şeffaflık ilkesine sadık kalacağını ve yatırımcılarına düzenli bilgi sunacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin Stratejik Adımları ve Gelecek Planları

Fenerbahçe'nin Futbol A.Ş. paylarını sattığı bu önemli adım, kulübün uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi, bu finansal hamleyle birlikte borç yükünü hafifletmeyi ve kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, kulüp tarafından yapılan açıklamada, satış işleminin sonrasında şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak, tüm gelişmelerin camia ve yatırımcılarla paylaşılacağı vurgulandı. Bu süreçte Fenerbahçe, camiasının güvenini kazanmayı ve kulüp menfaatlerini en iyi şekilde korumayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin bu finansal adımı, kulübün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.