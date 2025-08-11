Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 49. sezonunu geçirirken, özellikle son yıllarda iç saha maçlarında rakiplerine üstünlük sağladı. Son 3 sezonda Avrupa kupalarında grup aşamalarından çıkan sarı-lacivliler, bu süreçte 1 kez çeyrek final, 2 kez ise son 16 turu oynadı.

Son 3 sezonda Avrupa kupalarında Kadıköy’de 23 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Rakiplerini Kadıköy’de yenmeyi başaranlar arasında Lugano, Olympiakos, Sevilla, Anderlecht gibi önemli takımlar yer alıyor.

Ancak son maçlarda Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers karşısında mağlubiyetler de yaşandı.

Gol Dörtlüsü: Etkili Hücum, Güçlü Savunma

Kadıköy’de oynadığı 142 Avrupa kupası maçında sarı-lacivertliler toplamda 207 gol atarken, kalesinde 136 gol gördü. Özellikle son 23 iç saha maçında rakip fileleri 50 kez havalandıran Fenerbahçe, savunmada ise sadece 21 gol yedi.

Teknik Direktör Değişiklikleri ve Başarılar

Fenerbahçe'nin son dönem iç saha Avrupa maçlarında farklı teknik adamlar görev yaptı:

Jorge Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi gruplarında başarılı performans gösterildi ve son 16 turuna kalındı.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselindi.

Jose Mourinho ise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele verdi, iç sahadaki kayıplar ve penaltı atışlarıyla elenme yaşandı. Fenerbahçe, Feyenoord'u Geçip Play-Off'a Yükselmek İstiyor İçeriği Görüntüle

Son Rövanş Öncesi Umutlar Kadıköy’de

Hollanda'daki ilk maçta 90+1. dakikada yenen golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor. Avrupa’da iç sahadaki istatistikleri ve performansı göz önünde bulundurulduğunda, sarı-lacivertliler Kadıköy’deki bu önemli karşılaşmaya oldukça moralli çıkacak.