İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından 10 Ekim Perşembe günü saat 14.15 sıralarında, Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda dairede bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, şüpheli C.U. yakalanarak gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda bin 610 gram kenevir, 11 gram esrar ve 4 adet mermi bulundu. Diğer yandan C.U.’nun 'Uyuşturucu kullanma', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hırsızlık' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan C.U., '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA Ajansı