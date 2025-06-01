Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Etimesgut Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Merkez mahallelerde sabahın erken saatlerinden itibaren süpürme ve yıkama araçlarıyla sahaya çıkan temizlik ekipleri, sokak ve kaldırımlarda detaylı temizlik yaptı.

Sokaklar Süpürüldü, Kaldırımlar Yıkandı

Belediye ekipleri, sokakların yanı sıra kaldırımlar, çöp konteynerlerinin çevresi ve boş arsalar gibi alanlarda da temizlik çalışmaları yürüttü. Basınçlı suyla yapılan yıkamalar sayesinde kötü kokuların önüne geçilmesi amaçlandı.

Bayram Süresince Temizlik Devam Edecek

Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Coşar, bayram öncesinde geleneksel hale gelen temizlik seferberliğinin bu yıl da sürdürüldüğünü belirtti. İlçedeki merkez mahallelerde başlatılan çalışmaların bayram boyunca ve sonrasında da devam edeceği açıklandı. Ayrıca belirli aralıklarla denetim ve temizlik faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.