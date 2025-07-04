Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Seyitgazi Belediyesi itfaiye ve destek birimleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgedeki rüzgar ve sıcak hava koşullarının yangının büyüme riskini artırdığı belirtilirken, ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan koordineli çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirlerin alındığını ve vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıldığını açıkladı. Yangının çıkış sebebine dair incelemelerin sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettireceği bildirildi.