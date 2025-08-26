Alınan bilgiye göre, U.A. Manisa'dan Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden eski eşi H.C'nin yanına geldi.

Eski eşler henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında H.C, eski eşi U.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralanan H.C. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.C. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan U.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.