Sürücülerin eski tip ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona eriyor. Nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemlerle yeni çipli sürücü belgelerine geçiş yapanlar sayısı her geçen gün artsa da, milyonlarca kişi henüz yenileme işlemini tamamlamadı.

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin uzatılmasının ardından son tarihin 31 Ekim 2025 olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkan sürücüler cezai işlemle karşılaşacak.

Ehliyet yenileme işlemleri, randevu alınarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde yapılıyor. İşlem sırasında kimlik kartı, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.