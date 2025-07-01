Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde eşi Zeynep ve iki kızı Esila ile Zeynep’i kaybeden, aynı zamanda iki bacağını da yitiren Halil Yeşilli (35), 2 ay önce başladığı oturarak voleybol sayesinde hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’da mücadele eden Yeşilli, takımının Türkiye Voleybol Federasyonu Aksaray turnuvasında şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmesine katkı sağladı.

Şampiyonluk Heyecanı ve Hayata Dönüş

Deprem sonrası yaşadığı zorluklara rağmen vazgeçmeyen Yeşilli, “2 ay önce voleybola başladım. Yeni kurulan bir takımız ama şampiyon olduk. Hayata voleybolla kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz” dedi. Tedavi süreci devam eden Yeşilli, “Ben ikinci gün, akşam çıktım” diyerek yaşama tutkunluğunu vurguladı.

Kupayı Deprem Şehitlerine Armağan Etti

Yeşilli, voleybola davet eden Gazi Mehmet Orçan’a teşekkür ederek, “Bu kupayı Kahramanmaraş ve deprem şehitleri adına armağan ediyoruz. Şehrimize, deprem şehitleri adına götüreceğiz” dedi. Hayata olan umudunu sporda bulduğunu dile getiren Yeşilli’nin hikayesi, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.

Fotoğraf Kaynağı: Hürriyet