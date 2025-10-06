Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada Zirve’nin “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Duran, toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik adımların ele alınacağını ifade etti.

Zirve kapsamında, “Gebele Bildirisi” başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacağı ve zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği de açıklandı.

Toplantının, Türk dünyasında dayanışmayı artırarak bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlaması hedefleniyor.