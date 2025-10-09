Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rüzgar Gibi Özgür – Filistin İçin Tek Yürek” adlı yardım etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla flamenko gösterisi sahnelendi. Emine Erdoğan, flamenkonun duygusunun Gazze’nin yaralı kalbine dokunduğunu vurgulayarak, etkinliğin ardından İstanbul’da da sahneleneceğini duyurdu.

Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin halkına bağışlanacak. Erdoğan, bu dayanışmanın karanlığın içinden doğacak yeni bir sabaha vesile olmasını temenni ederek, organizasyonda emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

