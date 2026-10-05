Seyyanen Zam Mağdurları Platformu’nu oluşturan 27 emek örgütü, kamu emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların ve seyyanen zam adaletsizliğinin giderilmesi talebiyle bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; basın açıklamasını Kamu-İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım yaparken, açıklamaya Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Ali Sürücü, Hür Emekliler Derneği Etik Kurulu Başkanı Faik Karataş, dernek ve sendika temsilcileri ile 27 emek örgütünün Gene Başkanları, temsilcileri ve üyeleri katıldı.

“ALİ ŞEKEROĞLU’NUN KAYBI TÜRKİYE’NİN GÖZÜNÜ EMEKLİNİN ÇARESİZLİĞİNE ÇEVİRDİ”

Basın açıklamasında konuşan Orhan Yıldırım, 25 Eylül’de Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirmeyi planladıkları basın açıklamasını, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun yaşamına son vermesi nedeniyle ertelediklerini hatırlattı. 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun, “Para için değil, onurumuz için” yazılı dövizle alana geldiğini ve “Geçinemiyorum” diyerek yaşamına son verdiğini belirten Yıldırım, Şekeroğlu’nun ölümünün emeklilerin yaşadığı ekonomik çıkmazı bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Yıldırım, “Tüm ülkeyi yasa boğan bu acı olay nedeniyle o günkü basın açıklamamızı ertelemiştik. Ancak bugün, merhum Ali Şekeroğlu’nun acı kaybıyla tüm Türkiye’nin gözü emeklinin çaresizliğine çevrilmişken, yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatmak artık ertelenemez bir görevdir” dedi.

“SEYYANEN ZAM 25 BİN LİRAYI AŞTI”

15 Temmuz 2023 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle çalışan memurlara 8 bin 77 lira ilave seyyanen ödeme verildiğini, ancak bu artışın memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmadığını ifade eden Yıldırım, genel artışlarla birlikte söz konusu tutarın bugün 25 bin lirayı geçtiğini belirtti.

Bu ödemenin emeklilere yansıtılmamasının Anayasa’nın eşitlik ilkesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yıldırım, milyonlarca emeklinin adalet beklediğini dile getirdi. Yıldırım, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in emeklilere verilmeyen seyyanen zamla ilgili açtığı Anayasa’ya aykırılık davasının 18 Eylül 2026 tarihinde esastan görüşülmeye başlandığını belirterek, Anayasa Mahkemesi’nin dosyada emeklilerin lehine karar vereceğine inandıklarını söyledi.

“EMEKLİNİN SORUNU SADECE SEYYANEN ZAM DEĞİL”

Emeklilerin sorunlarının yalnızca seyyanen zamla sınırlı olmadığını belirten Yıldırım; intibak sorununun çözülmesi, aylık bağlama sistemindeki kayıpların giderilmesi, kök aylıkların düzeltilmesi ve emeklilerin satın alma gücünün korunması gerektiğini ifade etti. Yıldırım, geçmiş yıllarda çalışanların aldığı maaş ile emekli aylığı arasındaki oranın daha yüksek olduğunu, bugün ise çalışan-emekli maaş dengesinin ciddi biçimde bozulduğunu belirterek, bu dengenin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

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