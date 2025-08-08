E-Devlet’e eklenen yeni özellikle birlikte, domuz eti kullanan işletmelerin bilgileri artık vatandaşlar tarafından kolayca görüntülenebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verileriyle entegre çalışan sistem sayesinde, ürünlerinde domuz eti veya domuzdan elde edilen katkı maddeleri bulunan işletmelerin unvanı, adresi ve ürün bilgileri sorgulanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda şeffaflığını artırmak amacıyla E-Devlet’te yeni bir hizmeti devreye aldı. Buna göre, domuz eti veya domuzdan elde edilen katkı maddeleri içeren ürünleri üreten ya da satan işletmelerin listesi vatandaşların erişimine açıldı.

Sistemde, işletmenin adı, adresi, faaliyette bulunduğu il ve ilgili ürün bilgileri yer alıyor. Yetkililer, bu uygulamanın tüketicilerin tercihlerini bilinçli şekilde yapabilmesi için hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulamaya E-Devlet üzerinden “Domuz Eti İçeren Ürünler ve İşletmeler” başlığı altında ulaşılabiliyor.