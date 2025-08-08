Yalçın, Çankırı'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının AK Parti için saha çalışmalarının vatandaşla iç içe olmanın en açık göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin sadece seçim tarihlerinde sokaklara çıkmadığını ifade eden Yalçın, 'Biz sadece seçim tarihlerinde sokağa çıkan, sadece seçim tarihlerinde seçmenleri hatırlayan, sadece o tarihlerde arkalarına kameralar takıp sokak ziyaretleri yapan bir siyasi parti değiliz. 24 yıllık bir siyasi partiyiz. 23 yılını iktidarda geçirdik. Bu 23 yıl boyunca sokaktan seçmenin elinden, vatandaşın derdinden bir kere bile ayrılmadık.' ifadesini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında vatandaşlarla birlikte olduklarını anlatan Yalçın, 24 yıldır tüm Türkiye'yi adım adım gezerek Türkiye vizyonunu, sokak sokak, adım adım anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yepyeni bir yüzyıla kanat açtığını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

'AK Parti, imkansız denilen ne varsa başardı. 'Hayaldi gerçek oldu' sloganının insanların diline bu parti pelesenk etti. Türkiye Yüzyıllı kavramı sadece bir seçim sloganı olmanın çok ötesinde bir dünya vizyonunu içeriyor. Daha adil bir dünyayı inşa etmek için tüm Türkiye'nin dünya sahnesine çıkma vizyonunu ortaya koyuyor. Biz AK Parti'yiz. Biz sahaya seçim için çıkmıyoruz. Bizim elimizde dünya markası olan bir siyasi lider var. Bizim elimizde dünyanın bütün diplomasi tuzaklarını başkalarının başına geçirmeyi becermiş bir siyasi lider var. Biz o siyasi liderin arkasında sadece aklıyla değil vicdanıyla hareket etmeyi bir alışkanlık hale getirmiş bir siyasi liderin arkasında, onun için bugün sahaya çıkıyoruz, onun için insanlarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak AK Parti'nin ve ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın inşa edebileceğini anlatacağız.'

CHP'ye eleştirilerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

'Bir de karşı tarafa kısaca bakın. Karşımızda acınası halde bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin kavgalarıymış gibi sunmaya çalışan, kendi iç kavgalarından çıkan çamuru bizim üzerimize atmaya çalışan bir siyasi akılsızlık halinden bahsediyoruz. Bugün bunca yıldır tarih boyunca bu ülkeye faydalı çivisi olmayan bir siyasi parti. Bugün hala aynı mantık. Sadece ve sadece basında çıkan haberleri eğip bükerek buralardan çeşitli skandallar ve vatandaş nezdinde güvensizlikler üretmeye çalışmanın dışında hiçbir planı projesi olmayan Türkiye'nin ekonomisine dair alternatif tek bir yol tavsiye etmeyen, Türkiye'nin dış politikasına dair alternatif tek bir vizyon ortaya koymayan, Türkiye'nin terörle mücadelesi meselesinde bile sadece kendi belediye başkanlarının geleceğini düşünecek kadar çapsız bir siyasi parti var karşımızda. Türkiye'yi asla ve asla onlara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi ve dünya vizyonumuzu bu zihniyetten sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanı'mızın ardında adım adım, sokak sokak çalışmaya devam edeceğiz.'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, diğer partilerden AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.

Programın ardından çevre illerden gelen milletvekilleri Çankırı'nın ilçelerine hareket etti.