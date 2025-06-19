Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını duyurdu. Şirket, bu özel günde dijital erişimi artırmayı ve herkes için hızlı interneti ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Binlerce Noktada Ücretsiz Wi-Fi Erişimi

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre; Atatürk Kültür Merkezi (AKM), stadyumlar, müzeler, kütüphaneler, toplu taşıma araçları ve uçak içi sistemler gibi binlerce farklı noktada Wi-Fi erişimi sağlanacak. Bu hizmet, şirketin “herkes için erişilebilir iletişim” vizyonunun bir parçası olarak sunuluyor.

“Türkiye’yi Uçtan Uca Fiberle Donattık”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, geniş hizmet ağıyla Türkiye’nin dijitalleşme sürecine liderlik ettiklerini belirtti.

“Çağın yenilikçi dijital çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyor, proaktif şekilde güncellediğimiz dijital servislerle Türkiye’yi uçtan uca fiber internet ile donatıyoruz. 81 ilde sunduğumuz yüksek hızlı internet erişimini, Dünya Wi-Fi Günü kapsamında ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile daha da yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz,” dedi.

“İnsan Odaklı Yaklaşımla Hizmete Devam”

Zeynep Özden ayrıca, Türk Telekom’un insan odaklı teknolojik yaklaşımıyla yenilikçi dijital servisler geliştirmeye ve bu hizmetleri toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.