Ankara'da kültür ve sanatın yeni adresi "Dolmuş Sahne", yaz akşamlarını müzikle renklendiriyor. EV.ankara tarafından tasarlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, kentin farklı parklarında ücretsiz konserler düzenleniyor.

Magirus Dolmuş Müzik Sahnesine Dönüştü

EV.ankara'nın nostaljik bir Magirus dolmuşu dönüştürerek oluşturduğu "Dolmuş Sahne", Haziran ayı boyunca Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Göksu Parkı gibi Ankara’nın sevilen açık alanlarında genç müzisyenleri müzikseverlerle buluşturuyor.

Her Akşam 17.30’da Müzik Başlıyor

Saat 17.30'da başlayan ve tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan konserler, şehrin dört bir yanında sanatın ve müziğin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Açık hava konserleri, özellikle genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırırken, Ankaralılar için de keyifli yaz akşamlarına ev sahipliği yapıyor.

Sosyal Hayata Kültürel Katkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen “Dolmuş Sahne” projesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına dinamizm katmayı ve sanatın her kesime ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Parklara kurulan sahne, sanatseverleri doğayla iç içe müzik dolu anlarla buluşturuyor.