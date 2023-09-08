Diyarbakır'da , sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tren rayına devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Olay,tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi

Kaza, sabah saatlerinde, Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. H.S.T. idaresindeki 35 BRL 354 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tren raylarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki D.B., S.S., B.D. ve U.B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.