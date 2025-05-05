Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Mine İşler, deprem sonrası çocuklarda görülebilecek davranış değişimlerine dikkat çekerek aileleri uyardı. İşler, çocukların yalnız fiziksel değil, duygusal olarak da güvende hissetmeleri gerektiğini belirtti.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi sonrası konuşan İşler, depremlerin çocuklar üzerinde bıraktığı etkinin yetişkinlerden çok daha karmaşık olduğunu söyledi.

“Gelişim Dönemlerine Göre Tepkiler Farklı”

“Deprem tüm yaş gruplarında farklı şekilde etkilerini gösterir” diyen İşler, çocukların yaşına göre gösterdiği davranış değişikliklerini 3 temel gruba ayırdı. 0-6 yaş grubunda alt ıslatma, parmak emme gibi gerileme davranışları görülürken; 7-12 yaş arasında ölüm korkusu, 13-18 yaş aralığında ise gelecek kaygısı ve öfke patlamalarının sıklaştığına dikkatleri çekti.

“Deprem Çocuklara Anlatılmalı”

Deprem öncesi bilgilendirmenin önemine değinen İşler, çocuklara uygun bir dil kullanılarak basit ve somut ifadelerle depremin anlatılması gerektiğini anlattı.

“Çocuğun Fiziksel Güvenliği Kadar Duygusal Güvenliği de Önemli”

İşler, deprem sonrası çocukların yalnız olmadıklarını hissetmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden İşler, rutinlerin sürdürülmesinin de çocukların psikolojisi açısından olumlu etkiler yarattığını belirtti.

“Çocuklara Deprem Görüntüleri İzletilmemeli”

Televizyon ve sosyal medyada sıkça paylaşılan deprem görüntülerinin, çocuklarda ikincil travmaya yol açabileceğini vurgulayan İşler, ailelerin bu konuda hassas davranması gerektiğini söyledi. Deprem sonrası okula dönüş sürecinin önemine de değinen uzman, öğretmenlerle iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

“Tatbikatlarla Deprem Bilinci Geliştirilmeli”

Ev içi tatbikatların çocuklar için büyük önem taşıdığını söyleyen İşler, AFAD ve belediyeler tarafından verilen eğitimlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medyada çocuklara yönelik deprem eğitimi içeren videoların da faydalı olabileceğini belirtti.

İşler, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Biz ne kadar sakin kalırsak çocuklar da o kadar sakin olur. Kaygımız çocuklara yansır. Bu nedenle ailelerin bilinçli olması ve deprem eğitimlerine önem vermesi gerekir.”