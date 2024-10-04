Samsun Bafra ilçesine bağlı Koşu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Murat Arslan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arslan'ın çırpındığını fark eden teknedeki balıkçılar, o noktaya yöneldi. Balıkçılar tarafından denizden çıkarılan Arslan'a, ilk müdahale teknede yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ve kontrol yapan sağlık ekipleri, Arslan'ın durumunun iyi olduğunu belirtip, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA Ajansı