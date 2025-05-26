DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10'uncu Yargı Paketi'nin Kurban Bayramı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerektiğini belirterek, tüm siyasi partilerle bu konuda mutabakat sağlandığını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ceza da adalet, infazda eşitlik temel yaklaşımımızdır” diyen Koçyiğit, bu ilkenin tüm hukuk mevzuatında geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Koçyiğit, cezaevlerinde “iyi hal” uygulamasına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Cezaevinden şartlı tahliye olanların işlediği suçları her gün haberlerde görüyoruz. Bu kişilere nasıl iyi hal veriliyor, merak ediyoruz. Siyasi mahpuslara ise bu hak tanınmıyor. Mektup yazdığı, slogan attığı veya insan onuruna uygun cezaevi koşulları talep ettiği için tahliyeleri engelleniyor. Ancak kadın cinayeti ve çocuk istismarı suçluları bu haktan kolayca yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Toplumsal beklenti dikkate alınmalı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koçyiğit, siyasi parti ziyaretleri kapsamında yarın MHP ile görüşeceklerini ve AK Parti'den randevu beklediklerini açıkladı.

10'uncu Yargı Paketi’ne ilişkin beklentilerini de paylaşan Koçyiğit, “Bu paketin bayramdan önce Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Tüm siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde bu konuda ortak bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu hafta iki torba yasa Meclis gündeminde olacak. Ancak Yargı Paketi bugün ya da yarın imzaya açılırsa, perşembe günü komisyona gelir ve önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine taşınarak bayramdan önce yasalaşabilir” dedi.

Pakette yer alacak maddeleri henüz görmediklerini ifade eden Koçyiğit, “Cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve toplumsal taleplere yanıt verecek düzenlemeler içermeli. Aksi takdirde bu paket, sürece dair farklı bir yaklaşımı yansıtır” değerlendirmesinde bulundu.