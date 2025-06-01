Kaza, saat 18.00 sıralarında Avanos’a bağlı Topaklı ve Kalaba beldeleri yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Milletvekili Dindar’ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkmasıyla meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Milletvekili Dindar’ın Kayseri’deki TFF 2. Lig play-off maçını takip etmek üzere Ankara’dan geldiği öğrenildi.