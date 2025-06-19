DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Önceliğimiz, bu sürecin pratik adımlarla hayata geçmesini sağlamak" dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Doğan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki maden yasası görüşmeleri sırasında yaşanan protestolara dikkat çekerek, “Barış ve demokratik toplum sürecinin ne kadar hayati olduğunu, şu an Meclis'te yaşanan gelişmeler açıkça gösteriyor. Torba yasalarla dayatılan düzenlemeler halkın yaşam alanlarını tehdit ediyor” diye konuştu.

"Köylüler kendi topraklarına sahip çıkmak istiyor"

Doğan, maden yasası teklifine karşı komisyonu protesto eden yurttaşların taleplerini şöyle aktardı:

“Köylüler ve çiftçiler, alın terlerine sahip çıkmak, topraklarının şirketlere açılmasına karşı seslerini duyurmak istiyor. Komisyona girip ‘Bu yasayı istemiyoruz’ demek istiyorlar. Ancak Meclis, bu sesi duymaya bile tahammül edemiyor. Bu tablo, halkın söz hakkına yönelik ciddi bir sorunu gözler önüne seriyor.”

"Süreç kendi ritminde ilerliyor, tıkanıklık yok"

Barış sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Doğan, sürecin hem kamuoyu hem de tüm siyasi aktörlerle şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı:

“DEM Parti olarak yalnızca muhalefetle değil, iktidar bloku ile de görüşmeler gerçekleştirdik. İmralı heyetimizin her görüşme sonrası yazılı ya da sözlü açıklama yapmasının nedeni de şeffaflığı sağlamaktır. Bu sürecin hem takipçisi hem de taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz.”

Doğan, sürecin durağan görünmesinin bir kriz veya tıkanıklık anlamına gelmediğini belirterek, “Şu an yaşanan durum sürecin doğal ritmi. Pratik adımlar kamuoyuna henüz yansımamış olabilir ama süreç işlemeye devam ediyor” dedi.