Ortadoğu’da yaşanan İran-İsrail savaşı, Suriye’deki gelişmeler ve Rojava’daki Kürt halkının durumu üzerinden değerlendirmede bulunan Hatimoğulları, “Bölgede yaşanan gelişmeler bize barıştan başka yol olmadığını gösteriyor” diyerek tüm kesimleri çözüm süreci fikri etrafında birleşmeye çağırdı.

“Demokrasi, Tüm Seçilmişlere Saygıyla Mümkün”

Hatimoğulları, CHP’ye ve muhalefete yönelik baskılara da değinerek, “Yerel yönetimlerde ve parlamentoda halkın iradesini temsil eden herkesin saygıyı hak ettiğini” söyledi. İfade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Hatimoğulları, tutuklu seçilmişlerin serbest bırakılmasının demokratikleşmenin ön koşulu olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin Rotası Barışa Kırılmalı”

DEM Parti lideri konuşmasını, “Türkiye artık rotasını barışa ve demokrasiye çevirmelidir. Baskılar kalkmalı, toplumsal uzlaşı için adım atılmalıdır” diyerek sonlandırdı.