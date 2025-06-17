Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Soylu’nun avukatı, 2021 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde toplam 313 haber ve köşe yazısından 254’ünün doğrudan Soylu’yu hedef aldığını belirtti. Bu yayınların büyük çoğunluğunun iftira niteliğinde ve gerçek dışı olduğunu savunarak, davanın kabul edilmesini talep etti.

Cumhuriyet Gazetesi avukatı ise haberlerin güncel ve gerçeğe uygun olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi.

Mahkeme, tarafların beyanları sonrası kararını açıklayarak, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Buna göre Cumhuriyet Gazetesi, Süleyman Soylu’ya 25 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Hatırlanacağı üzere Soylu, 5 Temmuz 2021 tarihinde avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi’ne 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.