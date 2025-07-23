Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaşamını yitiren 5 orman personeli ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’deki orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”