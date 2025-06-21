Fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi. Bu görev, Çin’in "Long March" (Uzun Yürüyüş) roket serisiyle gerçekleştirdiği 582. başarılı taşıma misyonu olarak kayıtlara geçti.

Çince’de “Congşing” olarak adlandırılan ChinaSat serisi uydular, başta Çin ana karası olmak üzere geniş coğrafyalara yüksek kalitede ses, veri, radyo ve televizyon yayını iletim hizmetleri sunmak amacıyla kullanılıyor.

Yeni fırlatma ile birlikte Çin, uzay iletişim altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.