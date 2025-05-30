AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’nın Kestel ilçesinde yapımı tamamlanan Vanimehmet Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Alanı’nın açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada CHP’li belediyeleri eleştiren Varank, “Geçmiş dönem projelerine sahip çıkmıyorlar” dedi.

Kestel'e 280 Milyon Liralık Yatırım

Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 12 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen otopark ve pazar yerinin hizmete alındığını belirtti. Erol, “Yaklaşık 280 milyon liralık yatırımın yalnızca 2 milyon lirası biz göreve geldiğimizde ödenmişti. Bugün bu yükümüzü hizmete dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Varank: “Bir Eseri Ortaya Koymak Kabiliyet İster”

AK Parti’li Mustafa Varank ise projenin tamamlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, “Bu güzel eseri Vanimehmet Mahallesi gibi bir bölgede hayata geçirmek gerçekten beceri ve kabiliyet ister. Kestel Belediyesi ve Ferhat Başkanımızla birlikte, bu projeyi devralıp başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“CHP’li Belediyeler Hangi İşe İmza Attı?”

CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Varank, son iki yılda yerel yönetimlerde kayda değer bir proje göremediklerini söyledi. “Geçmiş dönem projelerini sahiplenip tamamlama noktasında bir gayretleri var mı? Maalesef bunu göremiyoruz” diyen Varank, Atatürk Spor Salonu örneğini vererek şu sözlerle devam etti:

“Biz bu projenin temelini atmıştık ve önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilecekti. Ancak iki yıl sonra aynı proje için tekrar temel atma töreni düzenleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız.”

“Cumhur İttifakı Hizmet Üretmeye Devam Ediyor”

AK Parti olarak kalkınma ve yatırım odaklı çalıştıklarını belirten Varank, Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmet üretme konusundaki kararlılığına dikkat çekti. “Eğer Türkiye'de bir hizmetten ve yatırımdan söz edilecekse, bunu yapacak tek zihniyet Cumhur İttifakı belediyeleridir” dedi.

Bursa’daki projelere de değinen Varank, “Hızlı tren projesi ve Ali Osman Sönmez Hastanesi gibi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin inşası da hızla ilerliyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Türkiye Gemisini Yüzdürüyor”

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu jeopolitik koşullara da değinen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye gemisini salimen yüzdürebilmek için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Biz de onun yol arkadaşları olarak bu mücadeleye katkı sunuyoruz” dedi.

“Tam Bağımsız Türkiye İçin Destek Şart”

Varank, Türkiye’nin uluslararası alandaki prestijine de vurgu yaparak, “Ukrayna-Rusya savaşında her iki tarafın da güven duyduğu ülke Türkiye oldu. Barış görüşmeleri için İstanbul tercih edildi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 yıldır inşa ettiği ‘Tam Bağımsız Türkiye’ anlayışının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Varank konuşmasını, “Bu yolda ilerlemeye devam edebilmemiz için aziz milletimizin desteği şart. Milletimizin kararlı duruşu sayesinde Türkiye’nin adını dünyada farklı bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.