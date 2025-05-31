CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partililere ve kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, CHP’nin mücadelesini zayıflatacak ve parti içinde bölünmelere neden olabilecek tutum ve paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

X üzerinden yapılan açıklamada, “CHP üye ve dostlarını mücadelemizin hedefini şaşırtacak, dağılma ve ayrışmalara neden olacak davranış ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durmaya davet ediyorum. Gün birlik ve dayanışma günüdür,” ifadelerine yer verildi.

Erkol’un çağrısı, son dönemde partide yaşanan iç tartışmalar ve kamuoyundaki çeşitli değerlendirmelerin ardından geldi. Parti tabanında birlik mesajı olarak değerlendirilen açıklama, CHP yönetiminin yaklaşan siyasi süreçlerde “birlikte hareket etme” stratejisini öncelediğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, açıklamasında ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesinin önemine değinen Erkol, özellikle sosyal medyada yapılacak bireysel çıkışların partinin genel mücadelesine zarar verebileceğine dikkat çekti.