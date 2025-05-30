İstanbul, Sultangazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, Cebeci Millet Bahçesi’nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılması ile gerçekleştirildi. 163 bin metrekarelik alanı kapsayan Cebeci Millet Bahçesi’nin, yeşil alan ve spor alanlarıyla kısa sürede vatandaşın uğrak noktası haline gelmesi hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin açık alanda daha çok vakit geçirebileceği alanlara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Yunus Emre Yıldız, TOKİ Uygulama Başkanı Serhat Günkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana kurulan ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beykoz Millet Bahçesi’nden telekonferans bağlantısı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurdelelerin kesilmesiyle Millet Bahçesi halkın hizmetine açıldı. Sultangazi’ye telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Beykoz, Arnavutköy ve Kağıthane Millet Bahçelerinin de açılışını gerçekleştirdi.

4 AÇILIŞ BİRDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “İstanbul'a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımlarda emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın diyorum” dedi.

‘İSTANBUL’U ŞAHLANDIRACAĞIZ’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; “Şehrimize nefes aldırıyor, milletimizi yeşil alanlarla buluşturuyoruz. 4 yeni Millet Bahçemiz İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun. İstanbul’u hep birlikte şahlandıracağız, özlemini çektiği günlere geri döndüreceğiz” diye konuştu.

MİLLET BAHÇESİ SULTANGAZİ’YE ÇOK YAKIŞTI

Millet Bahçesi’nin ilçenin değerine değer katacağının altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun: “İstanbul’un fethinin yıldönümünde böyle güzel bir organizasyonla sizlerle beraberiz. Millet Bahçesi, hepimizin rahat bir nefes alabileceği, çocuklarımızın gönüllerince koşup oynayabileceği, yeşil alan ve parklarıyla keyifli zaman geçirebileceğimiz bir alan oldu. Bir çok sosyal aktivite imkanı sunan Millet Bahçesi ilçemize çok yakıştı. Sultangazililer adına sizlere teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullandı.

Voleybol, futbol, basketbol sahası ile spora imkan tanırken piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile de ziyaretçilerin doğa içerisinde keyifli bir gün geçirmesi amaçlanıyor. Çocuk oyun alanları ise minik misafirlerin eğlencesine ev sahipliği yapıyor.