Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Çankaya, 30 Haziran sabahına su kesintisiyle uyandı. Yukarı Dikmen, Oran, İlker, Birlik, Yıldızevler ve Büyükesat başta olmak üzere en az 20 mahallede musluklardan su akmadı.

Edinilen bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi İlker Caddesi üzerinde yer alan 400’lük ana şebeke borusunda sabaha karşı bir arıza meydana geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arızaya sabah erken saatlerde müdahale etmeye başladı.

ASKİ’den yapılan açıklamada, “Çankaya ilçesi sınırlarında yaşanan şebeke arızası nedeniyle bazı mahallelerimize su verilememektedir. Ekiplerimiz arızayı gidermek üzere yoğun bir çalışma yürütmektedir. Su hizmetinin 30 Haziran Pazartesi saat 15:00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır” denildi.